شيرى ممدوح تحيى حفلا فى مهرجان "رايجة" بالبحر الأحمر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة شيرى ممدوح لإحياء حفل غنائى فى البحر الأحمر، ضمن حفلات شم النسيم تقدم خلاله توليفة من روائع الأورينتال جاز وكلاسيكيات الجاز العالمية، وتعيد إحياء أغنيات مايكل جاسون وبيبى كينج، وذلك ضمن مشاركتها فى فعاليات مهرجان "رايجة" مساء غدٍ الثلاثاء.

شيرى عرفت بأول كليباتها "Can't take my eyes off of you " وتعد من أبرز الأصوات الصاعدة فى مجال الأندرجراوند بمصر، وتعتمد على تقديم "كوفرز" لأشهر الأغانى الغربى، مثل روائع الفرقة العالمية كولد بلاي وأسطورة الموسيقى الأمريكية فرانك سيناترا مصحوبة بمقتطفات من "كوفرز" لأغنيات النجمة الإنجليزية إيمي واينهاوس وأساطير الجاز مثل بيبي كينج ومايكل جاكسون، فيما يشبه مزيج سماعى غربى على الطريقة الشرقية، بخلط تلك الأغنيات مع روح المزيكا الأورينتال.