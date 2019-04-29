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شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى ينتهى من تصوير حلقات برنامج "هانى فى الألغام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان هانى رمزى من تصوير حلقات برنامج المقالب الجديد "هاني في الألغام"، الذي ينافس به في موسم رمضان المقبل ويعرض على قناة الحياة، حيث هاني رمزي فى البرنامج بشكل جديد ومختلف وبه كثير من الكوميديا والتشويق وبدأ في مونتاج الحلقات.
ومن المقرر أن الإعلان عن أسماء النجوم الذين يشاركون في الحلقات وتفاصيل ومواعيد عرض البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة على شبكة قنوات الحياة، ويندرج "هاني في الألغام" تحت نوعية برامج المقالب ويقدمه النجم هاني رمزي.
جدير بالذكر أن هانى رمزى سبق أن تألق فى تقديم برامج المقالب خلال السنوات الماضية، واستضاف العديد من المشاهير، سواء فنانين أو إعلاميين وكذلك نجوم الكرة، أبرزها: "هانى هز الجبل"، و"هبوط اضطرارى"، و"هانى فى الأدغال".
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