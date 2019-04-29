صورة| بعد إصابتها بوعكة صحية.. بسمة وهبة تطلب الدعاء لرغدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حرصت المذيعة بسمة وهبة على الدعاء للفنانة رغدة بالشفاء بعد إصابتها بوعكة صحية، كما طلبت من جمهور بالدعاء لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
ونشرت بسمة صورة لها مع رغدة من كواليس الموسم الجديد لبرنامجها "شيخ الحارة"، وعلقت عليها قائلة: "الف سلامة عليكي وربنا يقومك بالسلامة.. برجاء الدعاء للفنانة رغدة التي أصيبت بوعكة صحية وتحتاج الدعاء ..سلامتك من الآه"
وتابعت "والله يا جماعة ما جيت جنبها دانا حتى دلعتها ف الحلقة لأنها كانت تعبانة وصعبت عليا ".
يذكر أن بسمة وهبة انتهت مؤخرًا من تصوير الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة"، وسيعرض على قناة "القاهرة والناس" في رمضان المقبل.
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