أبرزهم عمرو دياب وأنغام وسمية الخشاب... نجوم الأدعية الدينية في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستعد عدد من المطربين لتقديم أدعية دينية، سيتم طرحها في شهر رمضان المقبل ونعرض لكم في التقرير التالي أبرز المطربين الذين يحضرون أدعية دينية.

مصطفى قمر

انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل دعاء ديني عنوانه "يلا نصلي"، لطرحه في رمضان المقبل، وتشاركه فيه المغنية الشابة ميرنا طارق والدعاء من كلمات رامي جمال وأحمد سرحان، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع أسامة كمال.

عمرو دياب

يستعد المطرب عمرو دياب لطرح عدد من الأدعية الدينية خلال شهر رمضان، تعاون في واحد منها مع الشاعر تركي آل الشيخ، بينما سيضم عدد أخر من كلمات الشاعر الراحل مجدي النجار، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي.

أحمد سعد

يحضر الفنان أحمد سعد مجموعة من الأدعية الدينية سيتم طرحها خلال الأيام الأولي من شهر رمضان المقبل.

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سمية الخشاب

تستعد المطربة سمية الخشاب لطرح عدد من الأدعية الدينية خلال شهر رمضان المقبل، حيث كانت سجلتها العام الماضي وتم تأجيلها، وسيتم طرحها خلال الشهر القادم.

سما المصري

أعلنت الفنانة سما المصري، عن تسجيلها لأدعية بمناسبة شهر رمضان، وكشفت عن برومو تسجيلها الأدعية عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "بداية البروفات لأدعية رمضان، وأغلقت التعليقات على الفيديو.

إيهاب توفيق

كما يواصل المطرب إيهاب توفيق التحضيرات لمجموعة من الأدعية الدينية من المقرر طرحها خلال شهر رمضان المقبل، وتم الكشف عن دعاء منها يحمل اسم "بدعيلك بقلب" من كلمات أحمد عبدالله، ألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن.

أنغام

وتستعد أنغام لطرح دعاء ديني بصوتها خلال شهر رمضان المقبل، من كلمات الشاعر أمير طعيمة.