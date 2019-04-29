بالصور- نجوم الزمن الجميل يأكلون "الفسيخ" ويلونون "البيض" في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعد أعياد الربيع وشم النسيم من أهم المناسبات التي يحرص المصريون على الاحتفال بها، بالتنزه في الحدائق وتناول "الفسيخ" و"الرنجة"، إلى جانب تلوين البيض، وهي العادات والتقاليد التي يقوم بها أيضًا نجوم الفن، ويعتبرونها فترة للراحة من عناء التصوير، واحتفالًا بهذه المناسبة ننشر صورًا لنجوم زمن الفن الجميل أثناء احتفالهم بشم النسيم.

تظهر الفنانة سعاد مكاوي في صورتين ممسكة بسمك "البوري" أو "الفسيح" أثناء تواجدها في المطبخ لإعداده قبل تقديمه لأسرتها، وفي صورة ثالثة ظهرت الجميلة الراحلة زيزي البدراوي وحولها الورود الحمراء، تجلس في حديقة وأمامها "البصل الأخضر والفسيخ والبيض بعد تلوينه"، أما رابع صورة فظهرت فيها بالألوان الفنانة وداد حمدي وهي ممسكة بـ"الفسيخ".

الصورة الخامسة من نصيب الفنانة الراحلة برلنتي عبدالحميد وأمامها "الخس" لتناوله بعد تناول وجبة السمك الشهيرة، وتظهر في الصورتين السادسة والسابعة الفنانة مريم فخرالدين تقف إلى جوارها ابنتها الصغيرة –آنذاك- إيمان وأمامهما طبق من البيض الملون، وثامن الصور تضم الفنان فريد شوقي وزوجته في ذلك الوقت الفنانة هدى سلطان، والفنانة ليلى مراد، والفنانة مديحة يسري، وفيها تُمسك هدى بالرنجة، بينما تنظر لها مديحة وفي يدها الخبز، استعدادا لالتهام الرنجة، وأمسكت ليلى بالبصل الأخضر، وجلس فريد أمام طبق الخس.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة للفنانة شويكار تظهر فيها ممسكة ببيضة تقوم بتلوينها، وفي صورة أخرى افترش فيها الفنان محمود المليجي الأرض بصحبة الفنان محسن سرحان والراقصة كيتي، وأمامهم أطباق البيض والسمك والبصل الأخضر، وكان يحرص الفنان يوسف وهبي على توجيه الدعوة لعدد من الفنانين للاحتفال معه بهذا اليوم في فيلا رمسيس "فيلته"، أما أخر صورة فظهرت فيها الفنانة ماري منيب تلون بيضة بينما يتناول أخرى الفنان حسن فايق.