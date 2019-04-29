إليسا ناعية صاحب صفحة "شرطة المشاهير": " مرات كانت تعليقاته قاسية بحقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة إليسا راغد قيس صاحب صفحة "شرطة المشاهير"، الذي توفي اليوم 29 أبريل، إثر وعكة صحية منذ حوالي أسبوع دون تحديد ماهيتها.

وكتبت إليسا في تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير. الله يرحمه راح بعمر كتير صغير. ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاته قاسية بحقي، بس ما ننحني قدام الموت ومنصلي لروحه، الله يصبّر أهله".

يشار إلى أن قيس حقق نجاحاً كبيراً من خلال صفحته "شرطة المشاهير" الذي قام خلالها بانتقاد الفنانين بصورة ساخرة، ووصل عدد متابعي الصفحة إلى أكثر من مليون متابع.