صورة| عبير صبري عن مصطفى محمود: " لما ترتبط وجدانيا بكاتب ويفضل يبعتلك رسايل خفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة للراحل الدكتور مصطفى محمود.

واحتوت الصورة على مقولة للراحل تقول: " بضحك على نفسي، لأني عشت طول عمري افرح وازعل واغضب واثور واتجنن، والأخر با موت وأنا مش فاهم حاجة، مش فاهم ليه كنت بتشنج كده وعلى إيه، كله حيبقى بسوى الأرض كمان يوم ولا اتنين، كان إيه لازمة الزعل ده كله، أما أنا كنت مغفل".

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وعلقت عبير صبري على الصورة قائلة: " ربنا يرحمه ...الكاتب والفيلسوف مصطفى محمود بدأت أقرا كتبه وأنا بعمر الأربعة عشر سنة، وقريت كل كتبه واحتفظ بيها في مكتبتي والنهاردة لقيت البوست ده ..لما ترتبط وجدانيا بكاتب ويفضل يبعتلك رسايل خفية".

وتشارك عبير صبري في السباق الرمضاني بمسلسل "هوجان" بطولة محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عمر مصطفى متولي.