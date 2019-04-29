بالصور| رانيا يوسف تحتفل بشم النسيم على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة رانيا يوسف، اليوم بعيد شم النسيم في أجواء هادئة وسط البحر والهواء، بمدينة الجونة. ونشرت رانيا مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير. وظهرت رانيا في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس صيفية، ونظارة، وعلقت: " عيد قيامة سعيد". المعروف أن رانيا كانت تستعد لخوض السباق الرمضاني بمسلسل "مملكة إبليس"، بطولة غادة عادل، ولكن تقرر تأجيله بسبب ضيق الوقت وعدم انتهاء عدد كافٍ من الحلقات.

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