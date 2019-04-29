بالصور| نجوم الفن يهنئون جمهورهم بأعياد الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الجمهور بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم:

أحمد داوود

هنأ الفنان أحمد داوود جمهوره في تعليقه على صورة له، نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "كل سنة وإحنا كلنا طيبين وبخير وصحة وسعادة".

رامي صبري

هنأ المطرب رامي صبري جمهوره بصورة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب:" كل سنة وأنتم طيبين مستنيكم النهاردة في حفل بورتو سعيد الساعة ٧ مساءً هتبقى حفلة حلوة بيكم".

تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني صورة له على طريقة "سيلفي"ـ عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، وكتب: "إخواتي المسيحيين حبايب قلبي كل سنة وأنتوا دايما بالصحة والسلام.. ويا رب شم نسيم سعيد وجميل عليكم وعلينا".

دينا

ونشرت الراقصة دينا صورة احتفالًا بأعياد الربيع عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "عيد فصح سعيد".

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ندي بسيوني

وهنأت الفنانة ندى بسيوني جمهورها ونشرت صورة لها احتفالا بأعياد الربيع عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل شم نسيم وأنتو بخير صباح الربيع".

منة فضالي

ونشرت الفنانة منة فضالي صورة لها احتفالا بأعياد الربيع، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "عيد فصح سعيد".

تامر حبيب

وهنأ المؤلف والفنان تامر حبيب الجمهور عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، ونشر صورة احتفالا بعيد الربيع وكتب: "كله يلون بيضه.. كل سنة وإحنا كلنا طيبين".

رامي جمال

هنأ المطرب رامي جمال جمهوره بصورة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "كل سنة وكل الناس طيبة وعيد شم نسيم سعيد، أشوفكم النهارده إن شاء الله في نادي وادي دجلة الإسكندرية محرم بك".

ياسمين علي

نشرت المطربة ياسمين علي صورة جديدة لها احتفالا بأعياد الربيع عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وإحنا طيبين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم ورمضان وأي عيد ومناسبة جايين فخلال الشهرين دول".

هند عبدالحليم

وهنأت الفنانة الشابة هند عبدالحليم جمهورها، ونشرت صورة جديدة لها احتفالًا بأعياد الربيع عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "عيد فصح سعيد".