شاهد: انهيار فتاة بعد إشارة خالد عبدالرحمن بالسلام عليها في حفلة حائل

قدم الفنان خالد عبدالرحمن، مجموعة من أجمل أغانيه خلال الحفل الذي أقيم على المسرح الروماني في جبال أجا بحائل. وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف لحظة تقديم الفنان خالد عبدالرحمن التحية لجمهوره وأشار لفتاة من على المسرح مما أثار اندهاشها وأبدت سعادة بالغة.

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