الليلة.. "الحب المحرر" تعود في شم النسيم على مسرح الأنبا رويس

يعود فريق "Better Show Theater Team"، الليلة لتقديم مسرحية "الحب المحرِّر"، بمناسبة عيد الربيع، على خشبة مسرح الأنبا رويس، وذلك فى تمام الساعة الخامسة والساعة السابعة والنصف مساءً.

يشار إلى أن "الحب المحرِّر"، مأخوذة عن الرواية الأكثر مبيعًا

في العالم، للأديبة العالمية فرنسين ريفرز، وتتراوح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات كالتالي: "40 جنيها للبلكون"، "60 جنيها للصالة"، و"75 جنيها لفئة الـ VIP".ويقوم بالبطولة كل من: ساندرا ماضي،جورج أشرف، تأليف سفيان الخضري، ديكور خالد عادل، استعراضات أحمد عادل أرشميدس، تأليف موسيقي وألحان مصطفى منصور، رئيس الفريق بيتر وليم، مساعد مخرج بيتر مجدي، إخراج مايكل مجدى.

يُذكر أن "الحب المحرِّر" محاكاة قصصية بارعة مستوحاة من سفر هوشع، تدور أحداثها بين امرأة زانية وفلاح صالح لطيف تزوج بها.