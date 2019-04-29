سحرت أنغام جمهورها بأغنياتها الرائعة وصوتها العذب في حفل، أمس، المقام بدار الاوبرا المصرية والذي كان ضمن احتفالات الربيع، وكلما غردت بأغنية انهالت تعليقات الحبمن جمهورها التي كان أبرزها " رجعتينا للزمن الجميل ياأنغام".
واستمر الحفل لما يقرب من ساعتين بسبب طلب الجمهور من
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور أنغام لها في حفل الربيع: رجعتينا للزمن الجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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