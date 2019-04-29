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جمهور أنغام لها في حفل الربيع: رجعتينا للزمن الجميل

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سحرت أنغام جمهورها بأغنياتها الرائعة وصوتها العذب في حفل، أمس، المقام بدار الاوبرا المصرية والذي كان ضمن احتفالات الربيع، وكلما غردت بأغنية انهالت تعليقات الحب

من جمهورها التي كان أبرزها " رجعتينا للزمن الجميل ياأنغام".

واستمر الحفل لما يقرب من ساعتين بسبب طلب الجمهور من

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أنغام إعادة غناء العديد من الأغاني، كما طلب منها البعض غناء أغاني ليست بالقائمة المخصصة للحفل، وقدمت أنغام العديد من الأغاني القديمة منها "اكتبلك تعهد"، واهي جات، وغيرها، بجانب أغاني ألبوم "حالة خاصة جدًا".

 

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