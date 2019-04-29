شاهد.. هيفاء وهبي تشارك في مسلسل "الواد سيد الشحات"

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة صور من كواليس تصوير الحلقة التي شاركت بها في مسلسل "الواد سيد الشحات"، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت هيفاء على الصور قائلة: "مبسوطة كتير إني كنت معكم بحلقة من مسلسل #الواد_سيد_الشحات شكراً جندي شكراً



يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات"، أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، هشام قدري، مصطفى بسيط، أوس أوس، اسلام ابراهيم، محمود الليثي، تأليف مصطفي صقر، أخراج أحمد الجندي.





فهمي وتوتا وهنا وكل طاقم العمل...بجد ضحكت معاكم اوي".يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات"، أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، هشام قدري، مصطفى بسيط، أوس أوس، اسلام ابراهيم، محمود الليثي، تأليف مصطفي صقر، أخراج أحمد الجندي.

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