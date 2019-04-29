شاهد.. أنغام بإطلالة وردية رقيقة في حفل الربيع

طلت الفنانة أنغام على جمهورها بإطلالة رقيقة باللون الوردي، خطفت بها أنظار الحضور خلال حفل الربيع المقام بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وكانت أنغام قد تبرعت بأجرها كاملا لوزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية وتبرع المايسترو هاني فرحات بتجهيزات

الحفل كاملة.

وتضمن البرنامج مجموعة من أعمالها الخاصة التى نجحت فى تشكيل قاعدة جماهيرية كبيرة منها خاصة جدا، ياريتك فاهمني، بين البينين، أهي جت، هتقول لربنا إيه، حبايبنا، على حسك في أيامي،

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مبتعلمش، واحدة كاملة، أساميك الكتيرة، هدنة، بتوصفني، اتجاه واحد، وحدانية، بقيت وحدك، 100 صورة، بخاف افرح، ولا دبلت، بقول نسياك، بعتلي نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، سيدي وصالك واكتبلك تعهد.

كما أن أنغام تستعد لإحياء حفل آخر في ساقية الصاوي فرع "البروج"، ومن المقرر إقامته مساء الأربعاء الموافق الأول من مايو المقبل.