شاهد.. أنغام بإطلالة وردية رقيقة في حفل الربيع

طلت الفنانة أنغام على جمهورها بإطلالة رقيقة باللون الوردي، خطفت بها أنظار الحضور خلال حفل الربيع المقام بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات.
وكانت أنغام قد تبرعت بأجرها كاملا لوزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية وتبرع المايسترو هاني فرحات بتجهيزاتالحفل كاملة.
وتضمن البرنامج مجموعة من أعمالها الخاصة التى نجحت فى تشكيل قاعدة جماهيرية كبيرة منها خاصة جدا، ياريتك فاهمني، بين البينين، أهي جت، هتقول لربنا إيه، حبايبنا، على حسك في أيامي،
كما أن أنغام تستعد لإحياء حفل آخر في ساقية الصاوي فرع "البروج"، ومن المقرر إقامته مساء الأربعاء الموافق الأول من مايو المقبل.
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