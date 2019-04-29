شاهد.. كيف احتفلت إنجي وجدان بشم النسيم

شاركت الفنانة انجي وجدان جمهورها لحظات احتفالها بشم النسيم، وهنأتهم بذلك اليوم، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشرت انجي عبر حسابها صورة لمائدة الطعام التي أعدتها احتفالًا بتلك المناسبة، تحتوي علي الأكلات الشهيرة التي تخصصها الأسر المصرية لذلك اليوم، وعلقت قائلة: "كل



يذكر أن آخر أعمال انجي وجدان المسلسل الكوميدي "أنا شيري دوت كوم"، ويشاركها البطولة كل من: سارة الشامي، بسنت شوقي، محمد مهران، لاشينة لاشين، نرمين زعزع، عماد رشاد، محمد فوزي عبدالرحيم، وإخراج اسلام ريزو. لمائدة الطعام التي أعدتها احتفالًا بتلك المناسبة، تحتوي علي الأكلات الشهيرة التي تخصصها الأسر المصرية لذلك اليوم، وعلقت قائلة: "كلشم نسيم وانتوا حلوين".يذكر أن آخر أعمال انجي وجدان المسلسل الكوميدي "أنا شيري دوت كوم"، ويشاركها البطولة كل من: سارة الشامي، بسنت شوقي، محمد مهران، لاشينة لاشين، نرمين زعزع، عماد رشاد، محمد فوزي عبدالرحيم، وإخراج اسلام ريزو.

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