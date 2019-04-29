شاهد.. تامر حسني يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة وشم النسيم

حرص الفنان تامر حسني على تهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة شم النسيم وعيد القيامة المجيد، وتمنى لهم قضاء وقت سعيد، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

فكتب تامر حسني عبر حسابه: "اخواتي

المسيحيين حبايب قلبي كل سنه وانتوا دايماً بالصحة والسلام.. ويارب شم نسيم سعيد و جميل عليكم وعلينا"، عبر متابعيه عن سعادتهم بتلك اللفتة اللطيفة، وتمنوا لهقضاء وقت ممتع هو و أسرته.





يذكر أن تامر حسني يستعد الليلة لإحياء حفل غنائي بنادي الزهور بمناسبة شم النسيم، ويتبعه حفلين أخرين يوم الجمعة الموافق 3 مايو بجامعة القاهرة في كلية طب القصر العيني، ويوم السبت الموافق 4 مايو، بالجامعة المصرية الروسية في مدينة بدر.

