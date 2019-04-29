مي عز الدين تُشعل يوتيوب بـ"البرنسيسة بيسة" قبل عرضه في رمضان

أثار طرح البرومو الرسمي لمسلسل "البرنسيسة بيسة"، فضول الكثير من الجمهور، وأشعل حماستهم في انتظار عرض حلقاته، مما جعله يتصدر المركز الثاني في تريندات موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهو المسلسل الذي تخوض الفنانة مي عز الدين من خلاله موسمدراما رمضان 2019.
يشار إلى أن المسلسل يدور في إطار كوميدي، وتجسد فيه مي عز الدين شخصيتين، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث عن عمها بعد وفاته مدرسة، أما
يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بطولة مي عز الدين، ليلى عز العرب، محمد أنور، حسام داغر، بوسي، أمير المصري، إيمان السيد، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، تأليف مصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد.
شاهد برومو مسلسل البرنسيسة بيسة من هنا...
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