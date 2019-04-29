شريف مدكور يُبكي ريهام سعيد على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على تقديم الدعم لصديقها الإعلامي شريف مدكور، بعد إعلانه عن إصابته بورم سرطاني في القولون.

الإعلامية المصرية أشادت، خلال حلقتها ببرنامج “صبايا”على قناة “الحياة”، بمواقف مدكور التي كانت دائما داعمة لها في الشدائد، مشيرة إلى وجود زمالة وصداقة جمعتهما منذ فترة طويلة، وذلك خلال فترة عملهما في قناة المحور ثم قناة النهار وأخيرا قناة الحياة.

ريهام قامت خلال الحلقة بعرض “كليب” مهدى من برنامج “صبايا” للإعلامي شريف مدكور، والذي ضم مقاطع فيديو لشريف من برنامجه “4 شارع شريف”، ولم تستطع الإعلامية تمالك دموعها وبكت خلال عرض الفيديو.

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وكانت ريهام سعيد قد عبرت من قبل عن إعجابها الشديد بقوة زميلها الإعلامي شريف مدكور بعد علمه بإصابته بالسرطان، وإصراره على الاستمرار في تقديم برنامجه على الرعم من مرضه.

ريهام نشرت صورة جمعتها بشريف، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت له رسالة بقولها: “بيشتغل دلوقتي حالا حتي بعد ما عرف حالته الصحيه كم انت قوي يا زميلي.. ان شاء الله تقوم بالسلامه”.

يذكر أن شريف مدكور كان قد قرر استكمال تقديم برنامجه “4 شارع شريف” على قناة “الحياة”، وفي أول ظهور له بعد مرضه، حرص على توجيه الشكر لكل من سأل عنه وتمنى له الشفاء.