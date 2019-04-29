اميتاب باتشان امرأة متحولة جنسيا في عمل فني جديد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بدأ نجم أفلام الحركة الهندي اكشاي كومار وممثلته كيارا ادفاني بالفعل في تصوير فيلمه الاجتماعي الدرامي المقبل من إخراج المخرج التاميلي والممثل راجافان لورانس.

الفيلم بعنوان Laaxmi Bomb، هو نسخة جديدة من فيلم hit Kanchana، وهو رعب/كوميدي، وقد خلق الفيلم ضجة كبيرة بين الجمهور، لأنه يعد العودة لاكشاي إلى نوعيات الرعب/الكوميديا بعد 12 عاماً، منذ فيلمه Bhool Bhulaiya.

وإذا صدقت التقارير الأخيرة، قد ينضم اميتاب باتشان الى طاقم العمل، حيث سيؤدي دور امرأة متحولة جنسياً بها ، وأنه قد ينظر إليه في الدور الذي يقوم به المتحولين جنسيا،لكن فريق الإنتاج لم يعط تأكيداً رسمياً على تلك الأخبار المسربة.

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وبعد بضعة أيام ، ذكرت ZoomTV.com ان تصوير مشاهد فيلم، قد بدأ مع تصوير أغنية مخيفة، وفقا للمصدر ، “الاغنيه بعنوان ، باسم الله.

وكان تقرير موقع A Mid-day قد ذكر في وقت سابق أنه على عكس العمل الأصلي، ستكون شخصية اكشاي في النسخة الجديدة لرجل لا يعرف الخوف ولا يؤمن بالأشباح،

من ناحيتها، شاركت الممثلة كيارا صوره من كواليس الفيلم الجديد، وإلى جانب ذلك، تعمل كيارا أيضا في تصوير فيلم المخرج كبير سينغ مع شاهيد كابور.