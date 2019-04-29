فيديو.. ساري الهندية ديشا باتاني يُفجر أزمة في أغنية Slow Motion

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ربما تكون الممثلة الهندية ديشا باتاني قد ربحت قلوب محبيها وعشاقها بحركاتها في الرقص بأغنية جديدة من فيلمها “بهارات”، لكن ليس الجميع سعداء بذلك “الساري” الذي ارتدته وأطلت به علينا، فقد أثارت الممثلة بـ”الساري الأصفر” في أغنية Slow Motion انتقادات العديد من المصممين، الذين تساءلوا “أين الساري؟ “

في مقطع فيديو مفعم بالحيوية لنجمي موسيقى بوليوود فيشال وشيخار، شوهدت ديشا وهي ترقص مع بطل العمل النجم سلمان خان، وكانت ترتدي ساري ظهر ملتوي مثل حبل على كتفها، حيث استحوذ على اهتمام الجمهور، وحصلت الأغنية على أكثر من 24 مليون مشاهدة على YouTube خلال 24 ساعة فقط.

بالنسبة للكثيرين، فقد أعادت إطلالة باتاني بثوبها الأصفر إلى الأذهان إطلالة رافينا تاندون من أغنية Tip tip barsa paani في تسعينيات القرن الماضي، لكن اختلاف شكل الساري في كلا الأغنيتين، كان مصدر تندر وسخرية من الجمهور باتجاه ديشا.

تقول المصممة جورانج شاه “حسنًا، لكل شخص خيار إعادة اختراعه، لكن هذا لا يعني أنك تتخلص من الجوهر الأساسي الذي جعل الساري ملابس جميلة للأجيال، إنه احتفال بتراثنا الثقافي وتراثنا، يجب أن ترتدي الساري بطريقة تحافظ على شخصيته الرائعة. “

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ووصفت المصممة فارييا باجاج الساري الذي ظهرت به ديشا بأنه عملية رديئة باسم إعادة ابتكار طرق لإثارة عجب الجمهور القابع أمام الشاشات.

وقالت باجاج لـ IANS: “يعمل المصممون في جميع الأنحاء على إعادة اختراع الساري الكلاسيكي إلى فساتين من الساري، وبعضها اختراعات جميلة للغاية، لأن هناك خط رفيع للغاية بين الابتكار الجميل والكارثة المأساوية”.

وفي السياق، تجاوز الإعلان الترويجي لفيلم “بهارات” آخر أعمال نجم بوليوود سلمان خان 34 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب” في أقل من 72 ساعة، وقد واستغرق إنتاج الفيلم الذي يدور في إطار تشويقي نحو عام ونصف العام في عدة دول بينها الإمارات وإسبانيا، وتحدد 5 يونيو لطرحه في دور العرض.

وتكلَّف إنتاج الفيلم نحو مليار روبية، ويشارك في بطولته بجانب سلمان خان كل من كاترينا كايف، تابو، جاكي شروف، سونيل جروفر، سونالي كولكارني، ديشا باتاني ونورا فتحي.