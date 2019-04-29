ريهانا تحتفل بعيد ميلاد شقيقها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توجهت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ريهانا، إلى مسقط رأسها بربادوس، وذلك من أجل الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها روري، بينما حرصت عدسات المصورين علي تسجيل لحظات وصولها وحتي نهاية الحفل .

النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، ظهرت بعدد من الصور بعد أن دخلت في وصلة رقص استمرت حتي الساعات الاولي من صباح اليوم التالي، و كانت ترتدي هوت شورت مثير من الجينز و بلوزة من تصميم Jacquemus” ووصل سعرها الي 406 جنية استرليني .

وكانت النجمة العالمية قد تألقت وأبهرت محبيها و عشاقها وذلك بنشرها مؤخرا عدد من الصور على صفحتها الشخصية بموقع ” تويتر “، حيث ظهرت بهم النجمة البالغة من العمر 31 عاما مرتدية فستان قصير ذى تصميم مميز من مجموعة تصميمات دار ازياء ” Alexandre Vauthier ” لموسم ربيع 2019 .

وتم وضع النجمة العالمية في مقارنة مع عارضة الأزياء التي قدمت التصميم لأول مرة ، وذلك بعد تداول الصور بكثافة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات بالإشادة بإطلالة ريهانا الاكثر تميزا من الموديل التي عرضت الفستان علي الـrunway ، كما أكد الكثيرين أن اختيارات ريهانا دائما تجعلها مركز اهتمام المعنيين بالازياء والموضة كونها مميزة.