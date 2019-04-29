طرح برومو «كتف قانوني» لأحمد بدير.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل “كتف قانونى “البرومو الرسمى للعمل، ومن المقرر أن ينافس فى شهر رمضان المقبل 2019.

ويشارك في بطولة مسلسل “كتف قانوني”، طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.

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من ناحية أخرى، انتهى الفنان أحمد بدير من تصوير دوره ضمن أحداث فيلم «دفع رباعي»، للمخرج إيهاب عبداللطيف، وإنتاج محمد درويش.

ويتضمن العمل مزيجا من الإثارة والتشويق والأمان الأمني مع الخط الأساسي للفيلم في المشاهد التي تجمع أبطال العمل، الذي هو عبارة عن وجبة سينمائية دسمة.

ويشارك في بطولة فيلم «دفع رباعي»، الفنان أحمد بدير ومحسن منصور وأحمد عزمي وندى بهجت ومحمود الحسيني وأحمد العمدة وإيناس النجار وسناء يوسف وسمسم شهاب وأحلام الجريتلي وحسن عبدالفتاح ومحمود فارس وياسر على ماهر وسمر على وتتيانا ومنة جلال وميسرة، ومن سيناريو وحوار خالد سليمان، وإخراج إيهاب عبداللطيف.