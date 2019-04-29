ياسمين الخطيب تنعي دينا حرب بصورة وكلمات مبكية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

رحلت خبيرة التجميل المصرية دينا حرب عن عالمنا صباح الأحد 28 إبريل، بعد تعرضها للاختناق نتيجة لتسريب الغاز في منزلها.

الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب نشرت صورة جمعتها بدينا حرب، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ونعتها بكلمات مبكية.

ياسمين كتبت: “حدقت كثيراً في المساحة البيضاء قبل كتابة هذا البوست، في محاولة للإفاقة من الصدمة أولاً، ثم إيجاد كلمات مناسبة؛ لكني أدرك أن حروف الأبجدية كلها تعجز عن صياغة نعي مناسب لشابة مفعمة بالحياة والمرح”.

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وأضافت: “الغالية دينا حرب..أتمنى أن تلقي في عالمك الجديد السعادة التي تمحو كل معاناة.. السلام لروحك المُبهجة يا دينا.. كل السلام.#دينا_حرب”.

وكان أحد المقربين من دينا حرب قد كشف أنها توفيت نتيجة تسرب للغاز داخل منزلها بالقاهرة، مما أدى إلى اختناقها، وصرح تقرير الطبيب بالدفن، وجرت مراسم تشييع الجنازة عصر الأحد بمسقط رأسها في المنصورة.

وأضاف، أن دينا حرب كانت مطلقة، وطليقها أخذ منها ولديها عنوة وحرمها من رؤيتهما، وكانت حنونة وطيبة القلب إلى أبعد الحدود والجميع يشهد بحسن تعاملها مع الآخرين.

يذكر أن دينا حرب، هي خبيرة تجميل شهيرة، ظهرت بعدد من برامج المرأة، بالإضافة إلى مشاركتها بمهرجان الموضة الدولي بلمساتها في تجميل العارضات، لتدلي بنصائحها للفتيات وتحاول من خلال إرشاداتها مساعدة النساء في تزيين وتجميل وجوههن.