صعوبات واجهتها إيمي سمير غانم في تصوير مسلسلها «سوبر ميرو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عن تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد “سوبر ميرو”، والصعوبات التي واجهتها خلال تصوير هذا المسلسل.

إيمي وصفت الشخصية التي تقدمها أنها طيبة جدا، وتشبه الأبطال الخارقين المحببين للأطفال مثل “سبايدرمان”، ولكن بمذاق مصري.

وكشفت، خلال استضافتها في برنامج “The Insider بالعربي”، أن تصوير مشاهد البطلة الخارقة تضمن عددا من الصعوبات، كارتداء بذلة ثقيلة الوزن لمدة 16 ساعة تقريبا، والتعلق بسلك يمر خلالها.

Advertisements

وأضافت أنها تفقد التركيز والقدرة على التمثيل في أيام التصوير الخاصة بوالدها، الفنان سمير غانم، حيث يكون كل همها البقاء قريبا منه للاهتمام به.

وكشفت أن والدها سيقدم في المسلسل أغنية تتضمن رسالة مهمة للأسرة، وتهدف لتوعية الأطفال بنتائج الاستخدام المستمر للأجهزة الإلكترونية، وتعيد أجواء أغاني سمير غانم القديمة للأطفال.

وعلى الرغم من تجسيدها شخصية البطلة الخارقة “سوبر ميرو” في مسلسلها، كشفت إيمي أنها لم تتابع في طفولتها هذه النوعية من الشخصيات، مؤكدة إنها أمضت طفولتها مع أختها، دنيا سمير غانم، في عالم الاستعراضات المسرحية.

وتابعت أنها بدأت تشاهد الرسوم المتحركة عندما كبرت، لافتة إلى أنها تشترك مع أختها وابنة أختها في الإعجاب بشخصية Ladybug، التي استوحت منها شعر “سوبر ميرو” الأزرق.