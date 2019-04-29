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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أول حفل غنائي لها، بالعاصمة السعودية الرياض، مساء السبت 27 إبريل، وسط حضور جماهيري كبير.
الفنانة المصرية حضرت الحفل بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، وقد ظهر مقطع فيديو له من الكواليس، والذي ظهرفيه وهو يرقص على غناء زوجته لأغنية “حبه جنة”، ويردد كلماتها معها، مما كشف عن حبه ودعمه الشديد لها.
وكانت شيرين عبدالوهاب قد بدأت فقرتها الغنائية بأغنية “نساي”، ثم وجهت كلمة للجمهور، بقولها: “النهاردة من من أحلى أيام حياتي.. والسعودية منورة ديما بأهلها الكرام”.
ثم أشعلت شيرين الحفل بباقة من أجمل أغانيها، منها: أغنية “كده يا قلبي”، وأغنية “حبيته وبيني وبين نفسي”، واللتان قدمتهما وهي جالسة على خشبة المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني معها.
وتألقت شيرين في الحفل بإطلالة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستان منفوش من أسفل جمع بين اللونين الأبيض والبيج، وصفته الفنانة بأنه “فستان العيد”، حيث قالت: ” أنتم حلوين قوي .. وأنا لابسه فستان العيد”، ثم قدمت “ما شربتش من نيلها” وسط تفاعل كبير من الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حبيب يرقص على غناء زوجته شيرين عبدالوهاب في كواليس حفلها بالسعودية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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