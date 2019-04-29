انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 أفلام خليجية تتوج بجوائز مهرجان بيروت السينمائي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 03:03 مساءً - حصدت أفلام خليجية، من بينها اثنان سعوديان وثالث كويتي، ثلاث جوائز في ختام الدورة الـ18 من مهرجان بيروت الدولي للسينما.

وقالت اللجنة المنظِّمة للمهرجان، في بيان، اليوم الاثنين، إن لجنة التحكيم منحت جائزة "أفضل فيلم قصير" لفيلم "وسطي" للمخرج السعودي علي الكلثمي، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضافت اللجنة أن جائزة "ثاني أفضل فيلم قصير" مُنحت للعمل الفني "The All Seeing Blind" للتركي نوري شيهان أوزدوغان، في حين مُنحت جائزة "ثالث أفضل فيلم قصير" للعمل الفني "وضوء" (Ablution) للكويتي عمر الدخيل.

Advertisements

وكانت لجنة التحكيم قد أثنت على فيلم "وضوء"، وعلى العرض الجيد للقصة، فضلاً عن أداء الممثلين.

وشملت لائحة الجوائز، بالإضافة إلى الأفلام القصيرة الثلاثة، جائزة "أفضل فيلم وثائقي" لفيلم "Facing Death With WireCutter" للعراقي سروار عبد الله، وجائزة "أفضل مُخرج فيلم وثائقي" لفيلم "Lotus" لمحمد رضا فاتاندوست، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "البيانيست" للسعودي حسن المدلوغ.

كما ذهبت جائزة "أفضل فيلم روائي" (وفق تصويت الجمهور) إلى فيلم "McQueen"، للمخرج الفرنسي إيان بونوت.