بالصور – هكذا فاجأ وسام بريدي وريم السعيدي المتابعين

أسباب عديدة تجعل بعض المشاهير والنجوم يخفون صور أطفالهم عن المتابعين والجمهور، فلا ينشروا أية صورة واضحة لأولادهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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أكثر من عرف باعتماد هذه الاستراتيجية هي النجمة ميريام فارس، التي لم تكشف حتى اليوم عن صور ابنها، وكذلك الممثل يوسف الخال وزوجته نيكول سابا اللذين يخفيان صورة ابنتهما ايضا، وكان آخر المشاهير الاعلامي وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، اذ كانا يرفضان نشر صورة طفلتهما بيلا ماريا، ويعوضان ببعض الفيديوهات لتحركات ابنتهما ونشاطها من دون اظهار وجهها الى العلن، في حين يطالب المتابعون باستمرار، في تعليقاتهم على مواقع التواصل، برؤية الطفلة والتعرف عليها.

لكن يبدو أن السعيدي وبريدي قررا أخيرًا مفاجأة متابعيهما والإفراج عن صورة “بيلا ماريا” للمرة الأولى، وذلك بعد ان تصدرا مع ابنتهما غلاف مجلة “فوغ” بنسختها العربية لعدد شهر أيار المقبل، حيث ستطل السعيدي في مقابلة أجراها معها زوجها وسام بريدي، بحسب ما ذكرت المجلة على حسابها عبر موقع “إنستغرام”، كما نقلت عن السعيدي قولها إن “الأمومة تمدها بالقوة الداخلية التي لم تكن تعرفها”.

وهذا وارفقت ريم السعيدي الصورة التي نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام، بالتعليق التالي: “مرحبا اسمي بيلا ماريا بريدي”. وتابعت: “سعيدة بمشاركة صورة ابنتي اخيرا على غلاف مجلة “فوغ”. ما من طريقة افضل لمشاركة صورتها معكم”، وختمت بشكر المجلة.