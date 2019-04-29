ريم السعيدي ليست الأولى.. مشاهير استغلوا صور أطفالهم سعيًا وراء "الشو الإعلامي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي زوجة الإعلامي اللبناني وسام بريدي، عن وجه ابنتها بيلا ماريا بشكل واضح وكامل على غلاف مجلة "فوغ" لعدد شهر رمضان المقبل.

ونشرت السعيدي صورة واضحة بالكامل لابنتها عبر إنستغرام مُعلنة بأنها نجمة العدد؛ وهو الأمر الذي قام به زوجها وسام أيضًا على حسابه.

وتأتي هذه الصورة الواضحة للطفلة بعد فترة من محاولات وسام وريم إخفاء ملامح ابنتهما على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو الأمر الذي فسره عدد كبير من الجمهور بانتهاز الفرصة المناسبة من طرفهما لاستغلال أول صورة لطفلتهما والتي يحق لها أن تبقى بعيدة عن الإعلام والصحافة حتى تقرر هي بنفسها عند سن البلوغ.

ريم السعيدي وزوجها وسام بريدي ليسا الوحيدين اللذين نشرا صور أطفالهما في الإعلانات أو للظهور إعلاميًا بشكل مختلف.

وبالرغم من إصرار الممثلة السورية كنده علوش وزوجها عمرو يوسف على إخفاء ملامح ابنتهما حياة، إلا أن علوش شاركت جمهورها بوقت سابق عددًا من الهدايا؛ "شوكلاته ومجوهرات" حيث وصلت ابنتها كاشفة عن نوع المُنتج واسمه كنوع من الدعاية، وظهرت علوش على غلاف إحدى المجلات مع ابنتها دون الكشف عن وجهها.

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لم تنج الفنانة نانسي عجرم من الانتقادات والاتهامات باستغلال ابنتها الجديدة ليا، وذلك بعد نشرها صورة تُشجع من خلالها السيدات على الرضاعة الطبيعية.

أما نجمة السوشال ميديا الدكتورة خلود، والتي لم تكتف باستغلال زواجها وابنتها من أجل الشو الإعلامي، بالإضافة لاستغلالها إنجاب 3 توائم من أجل الظهور والضجة الإعلامية، بل روّجت وبشكل مباشر لأحد مُنتجات البامبرز العالمية.

المنتج البحريني الشهير محمد الترك، الذي دفع ابنته حلا خلال طفولتها للمشاركة في برنامج المواهب آرابز غوت تالنت، ليحولها بعد ذلك إلى نجمة تجني الأموال بشكل كبير، فتعرض في بدايات حلا الفنية لانتقادات واتهامات واسعة من الجمهور، إلا أن الأمور انقلبت بعد قرار حلا تركه والعودة إلى والدتها منى الساير، ليخسر الترك "الدجاجة التي كانت تبيض ذهبًا"، فهل يحاول تخفيف خسارته باستغلال طفلته غزل من زوجته دنيا بطمة مُستقبلًا.

بالمقابل هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير رفضوا وبشكل قاطع ظهور أولادهم في الإعلام والسوشال ميديا حتى يصبحوا بسن يستطيعون فيها أخذ قرارهم بأنفسهم من بينهم الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي، والإعلامية لجين عمران وآخرون.