أحمد الفيشاوي ينفي إنفصاله عن ندى كامل.. ويحتفل بعيد زواجه الأول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، أن يحسم الجدل الذي أُثير خلال الفترة الماضية، حول انفصاله عن زوجته ندى كامل بعد نشوب خلافات بينهما.

وأكد الفيشاوي على العلاقة المتميزة مع زوجته بنشره صورة تجمعهما، يقبّل فيها رأسها، محتفلاً بعيد زواجهما الأول.

ووجه الفنان المصري رسالة رومانسية لزوجته قائلاً: "سنة واحدة عدت على زواجنا.. وأتمنى أن نبقى سويًا نحيا ونموت مع بعض".

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ، قد تداولوا أخبارًا تفيد بانفصال ندى الكامل عن زوجها أحمد الفيشاوي، حيث استندتْ بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ، إلى منشور لحساب يحمل اسم ندى الكامل يفيد بطلاقها من الفيشاوي.

واعتاد الفيشاوي، إثارة الجدل منذ زواجه من ندى في أيّ ظهور لهما؛ بسبب تصرفاته معها، إذ تمّ انتقاده كثيرًا عليها، مثل تقبيلها على السّجّادة الحمراء في المهرجانات، التي حرصا على حضورها، أو من خلال نشر صورهما على السوشال ميديا.