متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت مجموعة قنوات "أم بي سي"، هذه السنة طريقة مميزة للاحتفال باختتام الموسم السادس من "أرابز غوت تالنت"، سعت من خلالها للتعبير عن سعادتها بنجاح هذا البرنامج الذي بات رقمًا صعبًا ضمن سلسلة برامج المواهب.
وكان اللافت خلال حفل الاستقبال اللوحات الفنية الراقصة التي استقبلت الحضور مضفية نكهة مميزة على روحية الحفل الذي تميزت سجادته الحمراء، قبيل انطلاق الحلقة الختامية، بتواجد نخبة من الوجوه الفنية والإعلامية ومدونات الموضة اللواتي حرصن على نقل الوقائع على صفحاتهن الخاصة.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا " مع خبيرة المظهر ريتا غبريال، إذ تحدثت عن الطريقة التي اختارتها مجموعة قنوات "أم بي سي" للاحتفال بالحفل الختامي من برنامج "أرابز غوت تالنت".
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة مظهر عن حفل نهائي " أرابز غوت تالنت": مكياج فنّي لا يهدف لإبراز الأنوثة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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