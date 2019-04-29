شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رامى مالك وصديقته لوسى فى رحلة تسوق.. وهذا سعر حذائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم المصري العالمي رامى مالك وصديقته لوسي بوينتون وهما يقومان برحلة تسوق فى شوارع نيويورك. ورصد موقع "الديلي ميل" سعر حذاء لوسى الذي ارتدته أثناء تسوقها مع رامى مالك فى نيويورك وهو 69 جنيه استرليني. Advertisements رامى مالك انضم رسمياً إلى آخر أفلام السلسلة الشهيرة لـ جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها النجم دانيال كريج، ومن المقرر أن يلعب رامي مالك الحائز على جائزة الأوسكار دور الشرير أمام دانيال كريج خلال فيلم جيمس بوند، ومن المفترض أن يكون آخر ضحايا كريج الذى يخطط للقضاء عليه.

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