بالفيديو| دينا فؤاد وإيمان العاصي في وصلة رقص على أنغام "يا منعنع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة دينا فؤاد مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ابنة المخرج أحمد خالد موسى.
وظهرت دينا في الفيديو بصحبة الفنانة إيمان العاصي، وكارمة ابنة أحمد خالد، ترقصن على أنغام أغنية "يا منعنع"، وعلقت دينا على الفيديو: "من عيد ميلاد كارمة أحمد خالد موسى، يا بتاع النعناع يا منعنع".
جدير بالذكر أن الفنانة دينا فؤاد يُعرض لها حاليًا مسلسل "قيد عائلي" بطولة ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد رياض، ميرنا وليد، تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة.
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