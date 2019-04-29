بعد انتهاء هاني رمزي من تصويره.. "هاني في الألغام" يدخل المونتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يعود الفنان هاني رمزي من جديد لتقديم برنامج مقالب خلال شهر رمضان الكريم، وانتهى في سرية تامة من تصوير كافة حلقات العمل الذي يحمل عنوان "هاني في الألغام"، من إنتاج محمد عبدالحميد ووائل علي.
وقال عبدالحميد في بيان صحفي "انتهينا الأسبوع الماضي من تصوير كافة حلقات البرنامج، الذي يقدم النجم هاني رمزي بشكل جديد ومختلف وبه كثير من الكوميديا والتشويق كما اعتدنا في برامجنا التي نقدمها للجمهور، وبالفعل بدأنا في مونتاج الحلقات ونسابق الزمن هذه الأيام للانتهاء من المونتاج قبل حلول شهر رمضان الكريم".
وأضاف عبد الحميد: "نتمنى أن نقدم للجمهور بهذا البرنامج وجبة ترفيهية خفيفة وممتعة طوال أيام شهر رمضان، وسنعلن عن أسماء النجوم الذين وقعوا في فخ هاني رمزي خلال الحلقات وتفاصيل ومواعيد عرض البرنامج خلال الأيام القليلة المُقبلة".
برنامج "هاني في الألغام" يندرج تحت نوعية برامج المقالب، ويقدمه الفنان هاني رمزي، إنتاج شركة فيردي للإنتاج الفني للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي، ومن المقرر عرضه على قناة الحياة.
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