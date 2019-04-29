محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المخرج مجدي الهواري مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لحضور العرض المسرحي "الملك لير". وظهر في الصور الفنان آسر ياسين بصحبة والدته وزوجته، أثناء تواجدهم في مسرح الماركيه لمشاهدة عرض "الملك لير"، وعلق الهواري "المسرح رجع، كينج لير". يُذكر أن "الملك لير" إنتاج كايرو شو، إخراج تامر كرم، بطولة يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، نضال الشافعي، هبة مجدي، أحمد فؤاد سليم، أحمد عزمي، محمد فهيم، ناصر سيف، أيمن الشيوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| آسر ياسين وزوجته يشاهدان "الملك لير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.