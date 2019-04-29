خاص| بعد نقله المستشفى.. تعرف على أخر تطورات حالة كريم عفيفي الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طمأن مصدر مُقرب من نجم "مسرح مصر" الفنان كريم عفيفي، الجمهور على حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى أمس الأحد، خلال تصويره مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والمقرر عرضه في رمضان المُقبل.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كريم حالته الصحية مستقرة، وخرج في نفس يوم دخوله المستشفى بعد الاطمئنان على وضعه الصحي، لافتًا إلى تعرضه لضربة شمس أثناء التصوير، وطلب منه الطبيب الحصول على راحة قبل عودته للتصوير.

وكشف أن مخرج المسلسل وائل إحسان منحه إجازة قصيرة، سيعود بعدها لاستئناف التصوير.

وكان الفنان علي ربيع كشف أمس الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، عن إصابة الفنان كريم عفيفي بضربة شمس، ونشر صورة من المستشفى لكريم وحوله مجموعة من أصدقائه.