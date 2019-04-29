مجدي الهواري يعلن تخفيض أسعار تذاكر "الملك لير" في رمضان.. تعرف عليها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص المنتج والمخرج مجدي الهواري، المشرف الفني على مسرحية "الملك لير"، التي تنتجها شركة كايرو شو، على تهنئة الجمهور ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بأعياد الربيع وبقرب حلول شهر رمضان المبارك.
وكشف الهواري عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، عن تخفيض أسعار تذاكر "الملك لير" خلال الشهر الكريم، إذ ستنقسم إلى 6 فئات، هي "150، 250، 400، 500، 600، و750 جنيهًا"، وكانت الأسعار مع افتتاح العرض "350، 500، 750، 1000، و1500 جنيه".
وكتب الهواري "كل عام وحضراتكم بخير، أسعار tickets خاصة لرمضان وكل عام جمهورنا الراقي بألف خير وسعادة، شرفونا على السحور".
الملك لير" إخراج تامر كرم، إنتاج كايرو شو، بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، فاروق الفيشاوي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، أحمد عزمي، ثراء جبيل، ناصر سيف، أيمن الشيوي.
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