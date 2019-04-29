محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أوشكت الفنانة هبة مجدي على الانتهاء من تصوير مشاهدها في المسلسل الكوميدي "طلقة حظ"، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
وقالت هبة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "طلقة حظ مسلسل كوميدي جدًا ودمه خفيف جدًا وهلس قوي، بحبه وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وأشارك فيه إلى جوار مصطفى خاطر وآيتن عامر ومجموعة كبيرة من الفنانين مع المخرج أحمد خالد آمين".
جدير بالذكر أن هبة مجدي تطل على جمهورها في رمضان من خلال مسلسل آخر هو "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر هبة مجدي لـ"الخليج 365": "طلقة حظ هلس ودمه خفيف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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