شاهد: رد حاسم من طارق العلي على أنباء ارتباطه بـ هيا الشعيبي.. ويتحدث عن زوجته الحالية

نفى الفنان طارق العلي، الزواج من الفنانة هيا الشعيبي، قائلا إنه لا يجرؤ على الزواج مرة ثانية لأنه متزوج من “أم محمد”.

وقال العلي في مقطع فيديو شاركه مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع “انستجرام”: “للعلم في حساب خلاني طليق هيا الشعبي، يا حساب تأكد من معلومات الفنانة والأخت هيا الشعيبي، زوجها الفنان هاني الطباخ، وللحين يعيشون حياة سعيدة، والله يهنيهما”.

وأضاف : “أرجو التأكد من المعلومات قبل نشرها، لأن أعراض الناس ليست سلعة لترويج حساباتكم، ويجب مراعاة مشاعر وحرمة كل بيت، وعلاقاتهم الأسرية، وليالينا ولياليكم حلوة مع أجمل تحية للفنانة هيا الشعيبي وزوجها.. أخوكم طارق العلي”.

وبدأت الخلافات بين “هيا” و”العلي” بعد امتناع الفنانة عن السفر مع أسرة مسرحية “تحت الصفر”، إلى دبي، وهي التي تؤدّي في المسرحية دور البطولة، وتبادل الطرفان الاتهامات حتى وصل الأمر إلى رفع القضايا لكنهما في النهاية تصالحا.