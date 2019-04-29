بالفيديو: تفاصيل صلح دانة الطويرش وفوز الفهد.. وسبب تسمية ابنتها عذبة

كشفت الفاشينيستا العراقية دانة الطويرش عن تفاصيل الصلح بينها وبين الكويتية فوز الفهد بعد خلافهما الأخير والذي دفعهما لعدم دعوة الأخيرة إلى حفل زفافها.

وقالت دانة الطويرش في تصريحاتها للإعلامية مي العيدان في برنامج “كشف حساب”: “تراضينا.. شوفي موضوع فوز هو موضوع بسيط جداً بين اتنين أصدقاء وليس مشاهير.. اتنين صار بينهم خلاف بحكم الخلاف الذي تكلمنا فيه لحظة الخلاف.. أنا قلت كلمة وهي قالت كلمة وهكذا”.

وأكملت الفاشينيستا العراقية: “أنا ما قمت بدعوتها إلى الزفاف لأنه من ناحيتي كان هناك زعل من فوز.. ومع الوقت حسيت أنه زعلي حق فوز مو مستمر وسامحتها من داخلي.. والخطأ مشترك.. وحسيت اني أنا اسامحها.. فذهبت إلى المناسبة التي تخصها وتحدثت إليها في الهاتف”.

من جهة ثانية، تحدثت دانة الطويرش عن سر سميتها لابنتها المنتظرة باسم عذبة، حيث قالت: “في سعوديات كتير صادفتهن اسمهم عذبة.. وكل واحدة أجمل من التانية.. ودي تكون بنتي بهذا الاسم وهذا الجمال.. أنا أحب هذا الاسم”.

وعندما سألتها مي العيدان عن سبب اختيارها لاسم بدوي، ردت الفاشينيستا العراقية بقولها: “أنا أميل حق الأسامي البدوية.. لأنني عشت في مناطق بدو مثل الأندلس والجابرية.. وتعلمت منهم وايد أشياء حلوة مثل الكرم”.