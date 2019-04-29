بالصور: الموسيقار العالمي ياني يطبع بصمة يده على صخور العلا.. ويكشف عن السبب

نشر الموسيقار العالمي “ياني” صوراً له خلال زيارته الأخيرة للمملكة والتي أحيا خلالها حفلاً على مسرح مرايا بالعلا. وأظهرت الصور الموسيقار وهو يطبع بصمة يده على إحدى صخور العلا، بنوع خاص من الطلاء يدوم لسنوات طويلةً، وذلك كتذكار لزيارته للعلا.

وعلق ياني التي نشرها على حسابه بموقع “تويتر” بقوله: “اترك قلبي في العلا! استخدم الطلاء القائم علي الحديد لضمان طول العمر بقاء “بصمة اليد” على التشكيلات الصخرية الرائعة!.. يا له من شرف!! إقامتي في الصحراء غيرتني إلى الأبد!… ياني”.

كما نشر صوراً أخرى له وهو يتجول في صحراء العلا، وبين الصخور مستمتعاً بجمال طبيعة المنطقة.

يذكر أن “ياني” كان قد شارك في فعاليات “شتاء طنطورة” في فبراير الماضي، وأحيا حفلاً على مسرح مرايا قدم خلاله مجموعة من مقطوعاته الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور.

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