شاهد ردة فعل مشاهدي حلقة قيم أوف ثرونز الثالثة يتعدى احتفال الأهداف الحاسمة في كرة القدم

مع اقتراب الحلقات الأخيرة من الجزء الثامن من مسلسل صراع العروش المأخوذ من سلسلة روايات “أغنية الجليد والنار”، ولم يتبقى من الجزء الثامن سوى أربعة حلقات فقط، إلا أنه حتى هذه اللحظة ينال على إعجاب الكثير من متابعي هذه النوعية من المسلسلات من انتاج HBO (إتش.بي.أو).

حيث كشفت لقطات من مقاطع فيديو عن مدى الشغف الذي أحدثه المسلسل حتى أصبح متابعة حلقاته ولحظات الصراع والقتل فيها يتعدي احتفال الأهداف الحاسمة في كرة القدم.

وأظهر المقطع تشجيع هائل من الجمهور لحظة قتل بطلة المسلسل أريا ستارك لـ النايت الكنق، في مشهد غير متوقع لمتابعي المسلسل، حيث ذهبت كل التوقعات الى ان النايت كنق سيستمر إلى الحلقة الأخيرة على الأغلب، مع تواجد جيش الموتى الرهيب.

الحلقة الأفضل في تاريخ التليفزيون:

وصنف متابعي ومحبي قيم اوف ثرونز حلقته الثالثة من الموسم الثالث في قمة أعمال التلفزيون الخالدة، حيث اتفق الجميع أنها تعد أفضل حلقة في تاريخ الإنتاج التلفزيوني حتى هذه اللحظة، حيث تبقت 3 حلقات من الموسم الثامن والأخير، ومتوقع ان تكون الحلقة الخامسة من أفضل الحلقات كذلك.