شاهد.. الحلقة الثالثة من لعبة العروش تتصدر تريندات جوجل

تصدر الموسم الثامن والأخير من المسلسل الملحمي " Game of Thrones"، بحلقته الثالثة، تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، التي تم عرضها يوم أمس الموافق الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت أمريكا، و في مصر فجر يوم الأثنين، وقامت مجموعه قنوات HBO بعرضها باللغة الانجليزية.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "صراع العروش"، أحداثًا مثيرة بداية الحرب مع ملك الليل وجيشه،

الذى وصل إلى حدود "وينترفل" فى الشمال، في نهاية الحلقة الثانية، وبعد أن جمع "جون سنو" كل الجيوش التي استطاع جمعها واتجه بهم إلى الشمال، للوقوف معا ضد ملك الليل.ويبدأ ستارك بالمواجهة مع الكثير من جنوده لملك الليل الذي يأتي على القصر لمواجهة ستارك ومن خلال هذه المواجهةمن يفوز يمكنه الحصول على العرش والقصر الذي يحلم به كل منهم في هذه المواجهة القوية التي تحدث بين الخصمين.يذكر أن المسلسل العالمي "Game Of Thrones" قد حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية، وحصل على العديد من الجوائز، ويتناول قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، والمسلسل بطولة كل من: كيت هارينجتون، إميليا كلارك، بيتر دينكليدج، مايسي ويليامز، صوفي ترنر، مارك ريسمان، لينا هيدي، ومن تأليف ديفيد بينوف، وإخراج دافيد ناتر.