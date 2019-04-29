كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيفاء وهبي عن كواليس "الواد سيد الشحات": "ضحكت معاكم أوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلّ النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على الجمهور في شهر رمضان المبارك كضيفة شرف في حلقة من مسلسل “الواد سيد الشحات”.

وتواجدت هيفاء وهبي مؤخرًا في كواليس تصوير العمل بمصر، حيث صوّرت المشاهد التي ستظهر فيها بحلقة مميّزة إلى جانب الأبطال، وشاركت الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور تجمعها مع فريق عمل المسلسل.

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وأعربت هيفاء بتعليقها على الصور عن سعادتها بالمشاركة في حلفة من مسلسل “الواد سيد الشحات” وأشارت إلى أنها أمضت أجمل الأوقات مع أبطال وطاقم العمل، فكتبت: “مبسوطه كتير اني كنت معكم بحلقة من مسلسل الواد سيد الشحات شكراً جندي شكراً فهمي وتوتا وهنا وكل طاقم العمل…بجد ضحكت معاكم اوي”.

مسلسل “الواد سيد الشحات” تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندي ومن إنتاج “شركة سينرجي”، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد فهمي كل من هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن “توتا” إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، حميد الشاعري وغيرهم.

يشار إلى أن هيفاء أعلنت سابقًا عن عدم رغبتها خوض السباق الرمضاني بمسلسل كما جرت العادة وفضّلت الاستراحة والتركيز في نشاطات أخرى.