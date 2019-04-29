كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف العجمي يكشف عن دوره في "الزوجة 18" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان الشاب شريف العجمي إنه يشارك في مسلسل "الزوجة 18"، الذي يقوم ببطولته النجم حسن الرداد، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، مشيرًا الي أنه يواصل تصوير المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأوضح العجمي أنه يقدم شخصية "ماجد"، طالب ونجم بالمسرح الجامعي، مؤكدًا أنه دور مختلف تمامًا عما قدمه من قبل، إضافة الي أن "ماجد" شخصية سوف تربطه مشاهد كثيرة شقيقة حسن الرداد"، وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة ملك بدوي.

Advertisements

وعن ترشيحه قال العجمي إنه جاء من الفنان حسن الرداد، مشيرًا الي أن الرداد يقدم عملًا مختلفًا ومميزا عما قدمه من قبل، بينما هو صديق عمره إضافة الي أنهم خريجي دفعة واحدة من المعهد العالي للفنون المسرحية، معبرًا عن سعادته بالعمل معه، وخاصة بعد ان حقق عدد من النجاحات في الفترة الاخيرة و هو نجم يضيف لكل من يعمل معه.

والعمل من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومدير تصوير كريم رضا، وهو من إخراج مصطفى فكري.

ويشارك الرداد البطولة الفنانين سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، ايه سماحة، كوكي، إيناس كامل، ملك بدوى، حسن عيد، ابراهيم السمان، يوسف حافظ، والمسلسل إنتاج ممدوح شاهين.