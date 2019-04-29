شاهدوا عمرو دياب يفاجئ الجميع في حفله بالقاهرة ويكشف لهم عن أغنية جديدة

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 12:58 مساءً - فاجأ الفنان عمرو دياب الجمهور الذي حضر حفله في الجامعة البريطانية في العاصمة المصرية القاهرة بإطلاق أغنية جديدة بعنوان “أول يوم في البعد”، حيث اداها على المسرح لأول مرة.
وتقول كلمات الأغنية: “أول يوم في البعد.. لما تبات مجروح.. والأحلام بتروح.. إحساسك وحبيبك سايبك.. زي طلوع الروح.. أول يوم في البعد.. يوم بيعدي سنين.. عمر ما بين عمرين.. ماشي لوحدك تسأل نفسك.. هو أنا رايح”.
“أول يوم في البعد” من كلمات أحمد المالكي، ومن المتوقع أن يصدرها دياب في ألبومه الجديد.
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