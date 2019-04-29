شاهدوا.. ميلانيا ترامب تتعرض للسخرية في عيد ميلادها الـ49

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 12:58 مساءً - احتفلت سيدة أميركا الأولى ​ميلانيا ترامب​ بعيد ميلادها التاسع والأربعين، لكنها لم تكن تعلم أن يوم ميلادها سيكون محط للسخرية من جانب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما انتشرت لها صورة من البيت الأبيض وهي جالسة على الأريكة بمفردها.

وإلتقطت هذه الصورة لميلانيا ترامب الشهر الماضي، أثناء اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء التشيكي، حيث كانت ترتدي اللون الأخضر.

وقد ألهمت هذه الصورة رواد التواصل الساخرين الذين نشروا صور ميلانيا وهي تحتضن الجميع بمن فيهم فلاديمير بوتين رئيس روسيا، ولإضافة المزيد من السخرية وضعوا المصورين المحيطين بها وهم يركزون على رئيس الوزراء التشيكي وليس عليها، بالإضافة إلى وضع مستشارة البيت الأبيض وهي جالسة على الأريكة بهدف ملء الفراغ بجانبها.

وقد وجدوا أيضا فرصة للسخرية منها إذ لم ينشر دونالد ترامب زوجها أية معايدة لها في هذه المناسبة على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه أرسل بريداً إلكترونياً يطلب مليون توقيع لبطاقة عيد ميلادها، حيث كتب “نعلم جميعاً أن ميلانيا هي زوجة وأم، وسيدة أميركا الاولى الرائعة، ساعدني في أن أوضح لها مدى حب الشعب الأميركي لها!”.

ومن الجدير بالذكر أن ميلانيا ستحتفل بعيد ميلادها التاسع والأربعين في مأدبة عشاء خاصة مع رئيس وزراء اليابان وزوجته في البيت الأبيض يوم الجمعة.

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