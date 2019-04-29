فلكيا.. الاثنين 06 مايو غرة شهر رمضان المبارك

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 12:58 مساءً - حدد ”مركز الفلك الدولي“ ومقره في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أمس الأحد، اليوم الذي سيشهد غرة شهر رمضان.

وقال المركز في تغريدته إن ”الاثنين 06 مايو غرة شهر رمضان المبارك في غالبية العالم الإسلامي، حيث ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 5 مايو، ويومها يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي“.

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وفي بيان مرفق بالتغريدة أضاف المركز: ”حيث إن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 07 أبريل 2019، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 05 مايو، وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي. وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 06 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في جل دول العالم بمشيئة الله.

وتابع البيان: ”بإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم الأحد 05 مايو، نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًا من وسط قارتي أمريكا“.

وأوضح ”مركز الفلك الدولي“ أن ”رؤية الهلال يوم الأحد في كل من جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة وتمت رؤيته يوم 20 سبتمبر 1990م من فلسطين، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و 33 دقيقة وتمت رؤيته يوم 25 فبراير 1990م من الولايات المتحدة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس و بعده عن الأفق لحظة رصده.