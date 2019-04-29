كليب مادونا ومالوما «Medellín» يحقق نجاحا كبيرا.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حققت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مادونا نجاحًا كبيرًا بإطلاقها كليبًا غنائيًا جديدًا مع النجم العالمي مالوما، والكليب يحمل اسم“Medellín” ، وقد وصل نسبة مشاهدة الكليب على موقع الفيديو الشهير “يوتيوب” لـ12 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط .

كما علق عشاقي ومحبي النجمة العالمية مادونا، و النجم مالوما، حيث أشادوا بشكل مكثف بالعمل، وجاءت أحد التعليقات لتؤكد أن الكليب عظيم بينما وصف الكثيرون مادونا بأنها “مدهشة” كالعادة ووصفوها بأنها أسطورة الموسيقي.

وعلى جانب أخر، فاجأت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مادونا، مؤخرا، جمهورها بنشر صور لها بالحجاب، مدونة تعليقات “غامضة” عليها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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وكانت النجمة العالمية مادونا، قد ظهرت في 3 صور بالأبيض والأسود، مرتدية حجاب منقوش، بالإضافة إلى أزياء “كاجوال” قاتمة اللون.

وكتبت مادونا 3 تعليقات منفصلة، على كل صورة لتكون الجملة التالية: قديسة أم مذنبة.. كان هناك وقت، تخير المرأة بين هذين الأمرين.

ومن الملاحظ أن الصور قد حظيت بتفاعل واسع بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الصورة، خلال الساعات الماضية على مئات الآلاف من تسجيل الإعجاب والتعليقات، المؤكدة حبهم لها في جميع الحالات.