فارس كرم يعود إلى أرض الوطن وهذه مفاجأته للجمهور

متابعة بتجـــــــــرد: عاد النجم اللبناني فارس كرم إلى لبنان بعد جولة غنائية ناجحة جدًا امتدت لأسابيع عدّة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد فارس كرم خلال فترة عيد الفطر المبارك لطرح عمله المصوّر الجديد لأغنية “سمع” التي انتهى مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج هاس غدّار، ليكون العمل المصوّر الثالث الذي يصدره من ألبومه الأخير “44:36”.

أغنية “سمع” من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ وحققت ما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة بنسبخة الـLyrics Video عبر قناة شركة “روتانا” على موقع “يوتيوب” الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “44:36” يتضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.