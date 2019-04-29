بلقيس تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث صورها

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة بلقيس فتحي الجمهور بصور جديدة لها التقطتها على هامش حفلها الأخير في “دبي باركس اند ريزورتس”.
وتظهر بلقيس في الصور بإطلالة أنيقة جدًا، حيث ترتدي فستانًا من اللون الأبيض مزخرف بأسلوب كلاسيكي بلقطات نالت استحسان الجمهور وحصدت عشرات آلاف الإعجابات عبر حسابها على موقع “إنستجرام” الشهير.
على صعيد آخر تلتقي بلقيس الجمهور الإماراتي في “دبي باركس اند ريزورتس” يوم 19 نيسان/أبريل الجاري حيث ستقدّم لهم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.
الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية أغنية “أنا ما أعتقد”، من كلمات أحمد الصانع وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.
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